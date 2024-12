TVL Nieuws, 23 december 2024

Eén op de vier gesprekken van Tele-onthaal in Limburg gaat over eenzaamheid. De cijfers in onze provincie liggen het hoogst van heel Vlaanderen, andere provincies zitten aan 17 procent. De oproepen en chatgesprekken stijgen elk jaar tegen de feestdagen opnieuw, maar dit jaar liggen die cijfers nog eens opvallend hoger. Daarom zet Tele-onthaal extra bezetting in tijdens kerst en nieuwjaar. Zo kunnen mensen die nood hebben aan een gesprek of een luisterend oor altijd bij iemand terecht.