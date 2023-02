TVL Nieuws, 23 februari 2023

Limburg krijgt 1,8 miljard uit de subsidiepot van Vlaanderen. En dat lijkt veel te weinig. Om u een idee te geven: de provincie Antwerpen ontvangt 3,9 miljard. Dat is het dubbele. Voor het eerst zijn alle subsidiestromen in kaart gebracht. Vlaanderen deelt liefst 17,8 miljard aan belastinggeld uit. "Limburg is duidelijk het kneusje van Vlaanderen en zwart op wit wordt bewezen wat we al jaren beweren", zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove van Vooruit. Hij gaat de Vlaamse regering ter verantwoording roepen. "Meer dan ooit is het nodig dat we in Limburg één politiek front vormen", aldus Vandenhove. Steven Coenegrachts geeft tegengas. Het verhaal van de subsidies is iets genuanceerder, aldus de Open VLD'er.