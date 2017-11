TVL Nieuws, 23 november 2017

- Een moslimpreker die in Antwerpen geen lezingen meer mag geven, doet dat wel nog in Genk. Iedere vrijdagavond geeft hij een islamitische les in een gemeentelijke zaal in Winterslag.Ophef in Lummen nadat aan het Schulensbroek een neergeschoten slechtvalk gevonden werd. Rudi Oyen van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum begrijpt niet dat er in vogelrijk natuurgebied nog gejaagd mag worden. In Zutendaal werd vandaag het militair depot voor rollend militair materieel uit de Verenigde Staten geopend. De vestiging is goed voor 156 burgerjobs. En TVL-kok Jo Grootaers is in z'n nopjes met z'n eerste Michelinster. Z'n zaak Altermezzo in Tongeren is er klaar voor, al gaat de keuken wel gereorganiseerd worden, klinkt het.