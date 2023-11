TVL Nieuws, 23 november 2023

En ook vanuit de gemeenten wordt er gereageerd op de verkiezingen in Nederland. In de hele rand rond Limburg is PVV de grootste partij. In Nederlands Limburg is dat in elke gemeente zo. De vraag rijst of uiterst rechts ook in Limburg zulke verkiezingsresultaten zal halen. Maasmechels burgemeester Raf Terwingen en Lanakens burgemeester Marino Keulen laten weten dat zij niet bereid zijn samen te werken met extreemrechts als Vlaams Belang in hun gemeenten de grootste zou worden.