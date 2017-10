TVL Nieuws, 23 oktober 2017

- De zware brand in de Philipsgebouwen op de Corda Campus in Hasselt is zo goed als zeker aangestoken. Dat verneemt onze redactie uit goede bron.





- In Heusden-Zolder richten everzwijnen tien dagen na elkaar schade aan in de tuin van een gezin. In heel Limburg loopt de schade door everzwijnen meer en meer uit de hand. Het Natuurhulpcentrum wijst met de beschuldigende vinger naar de jagers





- Europa gaat in Canada en Mexico nieuwe afzetmarkten openen om de fruitboeren in Haspengouw te redden. Dat heeft Europees commissaris Phil Hogan gezegd in Sint-Truiden





- Racing Genk haalt opgelucht adem na de overwinning op Anderlecht. Coach Albert Stuyvenberg reageert koeltjes op vragen over zijn positie





- En in het eerste deel van de nieuwe TVL-reeks over de Boekenbeurs krijgen we inzicht in het succes van thrillerauteur Toni Coppers