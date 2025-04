TVL Nieuws, 24 april 2025

Vorig jaar ontving Infrabel 19 meldingen van spoorlopers in Limburg. Op vier jaar tijd is het spoorlopen wel gedaald, maar de ambitie is om ooit dat cijfer op 0 te krijgen. Daarom bezoekt spoorwegbeheerder Infrabel scholen om jongeren te sensibiliseren over de gevaren. Eén van die scholen is Kindsheid Jesu in Hasselt waar het treinstation van Kiewit vlakbij de school gevestigd is.