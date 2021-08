TVL Nieuws, 24 augustus 2021

Door een lekkende vrachtwagen is de Industrieweg in Beringen vanochtend een lange tijd afgesloten voor alle verkeer. Het ging om een chemisch product. Nadat een vat met chemische producten omviel in een vrachtwagen, begon het goedje uit de oplader te lekken in de Schemkensstraat, op het industrieterrein. De chemische stof is enkel gevaarlijk bij aanraking van het product. Maar uit voorzorg werd deze ochtend rond half tien de omgeving van de Industrieweg in Beringen volledig afgesloten voor al het verkeer. De hulpdiensten werden gealarmeerd. Brandweer en ziekenwagen snelden onmiddellijk toe. Het product wordt door een gespecialiseerde firma opgeruimd. Niemand raakte gewond, de situatie is onder controle.