Alle Limburgse brandweer- en hulpdiensten zijn met de huidige droogte extra waakzaam. Het is zo droog dat ze regelmatig opgeroepen worden voor kleine bos-, heide- en grasbranden. Want bij de minste aanleiding kan brand ontstaan. Het is dan zaak om er snel bij te zijn en erger te voorkomen. De hulpverleningszone Noord-Limburg moest uitrukken voor een heidebrand in Lommel. Een duidelijke oorzaak is er niet, maar het gaat zeker niet om de pyromaan van Balen. Die is ruim 10 kilometer verderop actief.