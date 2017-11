TVL Nieuws, 24 november 2017

- In de villawijk Grote Heide in Neerpelt is een rijke Nederlandse zakenman vermoord. De man is met meerdere kogels uit een vuurwapen om het leven gebracht. - Marcel Van Hout is al de vijfde Nederlander uit de Grote Heide die wordt vermoord. Eerder werden vier beruchte topcriminelen op een gewelddadige manier om het leven gebracht. Ondanks de moorden is de steenrijke villawijk volgens politie en buurtbewoners een rustige omgeving. - Na een reportage op TV Limburg over de schrijnende toestand van het gebouw van de politierechtbank in Genk doen de regie der gebouwen en de federale overheidsdienst justitie vandaag een crisisinterventie om toch tenminste de verwarming te herstellen. - In Lommel vertrekken regelmatig overvolle treinen terwijl tientallen reizigers noodgedwongen achterblijven op het perron. In het beste geval kunnen ze een uur later een andere trein nemen. Het stadsbestuur bundelt een hele resem klachten en stapt daarmee naar de NMBS. - En er is een uitbraak van het RSV-virus in de Limburgse ziekenhuizen. Het gaat om een agressief virus aan de luchtwegen bij baby's.