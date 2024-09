TVL Nieuws, 24 september 2024

Het aantal schademeldingen van everzwijnen is het voorbije jaar sterk gedaald in Genk. Dat blijkt uit cijfers van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek. Genk had vorig jaar nog veel overlast van everzwijnen in verschillende woonwijken. Daarom werd een proefproject uitgerold, dat zijn vruchten lijkt af te werpen. Volgens het stadsbestuur hebben ze de populatie momenteel onder controle. Het is nu een kwestie van deze aanpak ook vol te houden, om overlast ook in de toekomst te vermijden.