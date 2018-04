TVL Nieuws, 25 april 2018

De Lidl-winkels in Hasselt, Bilzen en Smeermaas zijn namiddag gesloten omdat het personeel staakt. De werknemers beslisten het werk neer te leggen nadat het overleg met de directie om een oplossing te vinden voor de stijgende werkdruk was spaakgelopen. "De liberale vakbond is diepbedroefd dat de directie van Lidl weigerde om in te gaan op het voorstel van de vakbonden om een aantal tijdelijke maatregelen te nemen die de werkdruk weg nemen om te blijven praten over duurzame oplossingen. Het ontbreekt Lidl de wil om de nodige zuurstof aan het sociaal overleg te geven,” vertelt bestendig vakbondssecretaris Thomas Vanbiervliet. Dat geeft het personeel niet het nodige vertrouwen om in een aantal vage voorstellen te geloven. Stakingsacties zijn de komende dagen dan ook niet uitgesloten.