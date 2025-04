TVL Nieuws, 25 april 2025

De UHasselt gaat de verwachtingen van de buurtbewoners over de Einstein Telescoop in kaart brengen. Die bevindingen zullen mee opgenomen worden in de kandidatuur die eind volgend jaar ingediend moet worden. Het participatietraject zal onder leiding staan van professor Liesbeth Huybrechts die eerder ook al vergelijkbare onderzoeken deed naar het Kolenspoor of de Noord-Zuid. Na de wetenschappelijke en politieke consensus die er bestaat over de meerwaarde van de Einstein Telescoop, is het nu hoog tijd om de burgers erbij te betrekken, klinkt het aan de unief.