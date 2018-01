TVL Nieuws, 25 januari 2018

De hypermarkt Carrefour in Genk gaat sluiten. Dat is bekendgemaakt op een bijzondere ondernemingsraad op het Belgische hoofdkwartier van het Franse bedrijf in Evere. In de vestiging werken zo'n 80-tal mensen. De werknemers leggen het werk neer na het horen van het nieuws. De winkel gaat vanavond vroeger dicht door de staking. Meer dan 10 procent van de jobs bij Carrefour verdwijnen. De vestigingen in Genk en Angleur moeten de deuren sluiten. De herstructurering is volgens de keten noodzakelijk om de kosten te drukken en te kunnen investeren in onder andere e-commerce. De vestigingin Genk stelt een tachtigtal mensen tewerk. "Wat betreft omgaan met slecht economisch nieuws, hebben we in Genk helaas heel wat ervaring maar blijven we strijdvaardig. Stad Genk wil mee de schouders zetten onder elke mogelijke oplossing en heeft daarrond al contacten gehad met Wereldhave, de beheerder van Shopping I. We willen in overleg met Carrefour nagaan of er alternatieven zijn voor een sluiting, zoals bijvoorbeeld een franchise of verkleining", reageert burgemeester Wim Dries. "Komt het effectief tot een sluiting, dan staan onze stadsdiensten, en dan met name onze Dienst Tewerkstelling en onze Afdeling Economie, uiteraard klaar om samen met VDAB de getroffen werknemers zo goed mogelijk te begeleiden", vult eerste schepen Angelo Bruno, bevoegd voor werk, aan.