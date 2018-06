TVL Nieuws, 25 juni 2018

- Volgens een klokkenluider is er kankerverwekkende verf gebruikt in de legerkazerne in Zutendaal. Volksvertegenwoordiger Raf Terwingen vraagt een onderzoek. - Er komt een geheime cinema in het centrum van Hasselt. - Er zijn dit jaar al opvallend veel dassen doodgereden in Haspengouw. Het zijn er nu al bijna evenveel als in heel 2017. - En de inheemse honingbij krijgt het moeilijk door de opmars van exotische bijensoorten.