TVL Nieuws, 25 oktober 2017

Het scenario van de film 'Niet Schieten', een prent over de slachtoffers van de Bende van Nijvel, blijft onveranderd. De makers laten weten dat de film even actueel zal blijven, wat de uitkomst van de recente wendingen ook wordt. "Het scenario van de film speelt tussen 1985 en 2010 en daar hebben de recente gebeurtenissen dus geen impact op. Wel zijn er in de film elementen verwerkt die nu door de actualiteit bevestigd worden. De reden waarom ik deze film absoluut wou maken, is de verontwaardiging die in mij opkwam na het lezen van het boek van David Van de Steen. Zijn verhaal, en dat van zijn grootouders, is representatief voor wat alle slachtoffers van De Bende van Nijvel hebben meegemaakt in de afgelopen méér dan 30 jaar. Mijn film gaat niet over de daders, maar over de slachtoffers en hun verwanten, en hoe hen tot op heden gerechtigheid is ontzegd. Ik kan alleen maar hopen dat de ware toedracht achter de daders én hun opdrachtgevers nu naar boven komt,” vertelt regisseur Stijn Coninx: "Hopen dat de waarheid nu aan het licht komt"Producent Peter Bouckaert: “We zijn reeds meer dan 6 jaar met de voorbereidingen van deze film bezig. In het ontwikkelingsproces hebben we erover gewaakt dat de film steeds waarachtig zou blijven en dat het verhaal niet zou staan of vallen met een eventuele doorbraak in het 'bende-dossier'. Wat de slachtoffers van de Bende van Nijvel en hun familieleden is overkomen, niet alleen de gewelddadige overvallen zelf maar ook het hele onderzoek en de manier waarop ze door de Overheid in de steek zijn gelaten, tart alle verbeelding. Dat is het verhaal van 'Niet Schieten', een verhaal van wanhoop en hoop. Wanhoop omwille van wat hen is aangedaan, tot op vandaag, hoop omwille van het geloof dat de waarheid vroeg of laat zal bovenkomen. Wij hopen met de slachtoffers mee dat dat moment nu gekomen is. De uitkomst van het nieuwe onderzoek zal wel degelijk een impact hebben op de film, namelijk op wat er op het einde van de film op de eindpancartes zal verschijnen. Wij hopen van harte dat wij die tekst zullen mogen actualiseren tegen dat de film uitkomt op 24 oktober 2018. Maar wat er ook gebeurt de komende maanden, het verhaal van David en zijn grootvader zal steeds relevant blijven, meer dan ooit zelfs.” Gebaseerd op verhaal van slachtoffer David Van de SteenEind augustus startten de opnames van ‘Niet Schieten’, de nieuwe film van regisseur Stijn Coninx. De film is gebaseerd op het boek en levensverhaal van David Van de Steen, ‘Niet Schieten, dat is mijn papa!’ en wordt gevolgd vanuit het standpunt van Davids’ grootvader, een rol vertolkt door Jan Decleir. Op verzoek van David Van de Steen wordt de teaser vervroegd verspreid naar aanleiding van de recente gebeurtenissen. De film wordt verwacht op 24 oktober 2018.