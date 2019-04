TVL Nieuws, 26 april 2019

We hebben unieke beelden van de wolf die in Peer schapen met rust laat omdat er schrikdraad rond staat. De beelden tonen aan dat schrikdraad de enige manier is om schapen te beschermen tegen de wolf.- Sluikstorters dumpen al voor de derde keer op korte tijd een berg bouwafval in Diepenbeek. Het gemeentebestuur start een onderzoek naar de identiteit van de daders.- De brandweer Oost-Limburg is dringend op zoek naar vrijwilligers. Wij zoeken uit wat er van de kandidaten verwacht wordt.- En in het derde deel van onze reportagereeks over 25 jaar TV Limburg duiken we in het archief van onze buitenlandse missies.