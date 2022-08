TVL Nieuws, 26 augustus 2022

Het Noorderhart Mariaziekenhuis in Pelt anticipeert op de stijgende energiekosten en liet een warmtekrachtkoppeling installeren. Ook werd het dak van het naastliggende kinderdagverblijf vol gelegd met zonnepanelen. Een warmtekrachtkoppeling is een energiecentrale die aangedreven wordt door een gasgestookte motor en tegelijkertijd warmte en elektriciteit opwekt. De motor drijft een generator aan, die elektriciteit produceert. Terwijl de motor en generator draaien, komt er warmte vrij. Deze warmte kan dan weer hergebruikt worden om het ziekenhuis te verwarmen. Op deze manier wordt de vrijgekomen warmte efficiënt benut. “Omdat tijdens de omzetting bijna alle energie benut wordt en er dus bijna niets verloren gaat, is een warmtekrachtkoppeling voor ons ziekenhuis een efficiënte, duurzame én milieuvriendelijke investering”, aldus Dirk Van Gorp, directeur facilitaire diensten. De totale kost van de warmtekrachtkoppeling bedraagt 494.000 euro (excl. BTW). Het elektrisch vermogen dat jaarlijks opgeleverd wordt, bedraagt 1.904.000 KWh. Het warmtevermogen bedraagt 2.6 miljoen KWh thermisch per jaar. Kinderdagverblijf Karbonkeltje Op het dak van kinderdagverblijf Karbonkeltje werden 386 zonnepanelen van 380 Wattpiek geplaatst. Het kinderdagverblijf zal voortaan voor de volle 100 procent op zonne-energie werken. De zonnepanelen wekken op jaarbasis 140.000 kWh op. Karbonkeltje verbruikt hiervan op jaarbasis ongeveer de helft. De overige opbrengst van de zonnepanelen kan door het ziekenhuis gebruikt worden. “Dit heeft als voordeel dat het ziekenhuis geen dure elektriciteit meer dient aan te kopen”, vult Van Gorp aan. “Andersom geldt hetzelfde principe. Op zonnige momenten verbruikt het ziekenhuis de overschot aan elektriciteit van het kinderdagverblijf en in de winter levert het ziekenhuis deze terug op momenten dat het kinderdagverblijf elektriciteit nodig heeft. Een win-win situatie voor beide partijen.” De kosten werden hier bovendien gedeeld door twee met een totale investering van circa 120.000 euro (incl. BTW).