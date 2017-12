TVL Nieuws, 26 december 2017

Vanmiddag zijn medewerkers van het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek moeten uitrukken voor een ree dat vastzat in de modder in een bos in Stevoort. Een wandelaar had de ree al kunnen bevrijden, maar het dier lag uitgeput en onderkoeld op het bospad. Twee medewerkers van het Natuurhulpcentrum snelden te hulp en troffen een volwassen reegeit aan. Het dier had tot aan haar buik in de modder vastgezeten. De ree had enorm veel energie opgebruikt in de wanhopige poging zichzelf te bevrijden. De zuigende modder hield het dier echter al die tijd in bedwang. Hoelang het dier al vastzat, is onduidelijk. De ree werd tijdens het transport naar Opglabbeek in een warme deken gewikkeld en bij aankomst startten de dierenverzorgers onmiddellijk het protocol voor koudeslachtoffers. Momenteel verblijft het dier op de afdeling intensieve zorgen. De komende uren zullen duidelijkheid brengen over de ernst van de onderkoeling. Foto's: Natuurhulpcentrum