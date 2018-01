TVL Nieuws, 26 januari 2018

Een nieuwe slag voor Genk. Carrefour sluit zijn hypermarkt. 80 jobs staan op de helling. Het personeel legt het werk neer. Burgemeester Dries hoopt nog op een oplossing of een overnemer. Hij reageert in onze studio. Wolvin Naya zorgt voor massahysterie. Het blijft loze meldingen regenen van mensen, die zeggen de wolf gezien te hebben. De terugkeer van de wolf in Limburg is wereldnieuws. Pieter-Jan Valgaeren gaat in opdracht van minister Gatz het Limburgse cultuurbeleid een nieuwe impuls geven. De droom van Eline Mertens spat uit elkaar. Ze verliest de halve finale van de Australian Open, maar in heel Hamont-Achel is trots op haar. En Genk wint in Lokeren. Dante Vanzeir kroont zich tot matchwinnaar. De derby Genk-STVV zaterdag wordt een regelrechte clash tussen 2 rivalen die strijden om een play-off 1-ticket.