TVL Nieuws, 26 juli 2017

Op dinsdag 25 juli 2017 heeft de politie Lanaken-Maasmechelen bijstand geboden bij vaststellingen door een deurwaarder in een woning in de Reistraat te Lanaken. In de woning werd een kweektent aangetroffen met een 50-tal cannabisplanten. In het huis werd er ook een redelijke hoeveelheid eindproduct aangetroffen. Er werd een sporenonderzoek uitgevoerd en de installatie en de planten werden vernietigd. De bewoner wordt nog opgespoord. Het onderzoek is in handen van het team opsporingen van de politie Lanaken-Maasmechelen onder leiding van het parket Limburg.