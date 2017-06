TVL Nieuws, 26 juni 2017

- Hasselt betaalt 115.000 voor een slogan die al 26 jaar gebruikt wordt door de Bilzerse deelgemeente Beverst. Volgens de Beverstenaren is de slogan gewoon gepikt. Ook het nieuwe logo van Hasselt is bijna identiek aan dat van een Fins bedrijf. - In Hamont-Achel houden schoolkameraadjes een benefiet voor de zieke Charlotte. Ze heeft een dure operatie nodig van 40.000 euro die niet terugbetaald wordt. - De droogte blijft aanhouden. Het water van de Maas staat zo laag dat je te voet naar Nederland kan. - En wordt Tongenaar Gilbert Timmermans de nieuwe voorzitter van de Belgische voetbalbond? Hij is één van de twee kandidaten om Francois de Keersmaecker op te volgen.