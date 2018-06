TVL Nieuws, 26 juni 2018

Een zware brand op het industrieterrein Bokt in Peer heeft een bedrijfshal volledig in de as gelegd. 4 bedrijven, waaronder een bandencentrale, gingen in de vlammen op. De zwarte rookpluim dreef in de richting van Hasselt en Houthalen-Helchteren. Bewoners in de wijde omgeving kregen de raad om ramen en deuren dicht te houden. De oorzaak is onbekend. Het parket stuurt een branddeskundige ter plaatse.