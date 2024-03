TVL Nieuws, 26 maart 2024

Voor een Koerdische familie met 17 kinderen zijn de rellen in Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren uitgegroeid tot een nachtmerrie waarin ze elke minuut van de dag en de nacht moeten vrezen voor hun leven. Een moeder van deze familie werd uit haar auto gesleurd en in elkaar geslagen voor de ogen van haar kinderen. Hun auto's en hun huis zijn volledig vernield. De familie is op de vlucht en leeft ondergedoken op een geheime locatie in Limburg. De Koerden moesten eerder vluchten uit Syrië en moeten nu vluchten uit een Limburgse mijngemeente. Op internet wordt opgeroepen om hen te doden. De oproep is vergezeld van hun naam, adres en nummerplaat van hun auto. Een vrouw uit deze Koerdische familie getuigt op een geheime plek voor de camera van TV Limburg. We maken haar onherkenbaar om haar veiligheid te bewaken.