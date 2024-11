TVL Nieuws, 26 november 2024

VZW ISKRA is een christelijke organisatie die uitsluitend bestaat uit vrijwilligers, die na hun dagtaak, hun vrije tijd besteden aan het goede doel zowel in België als in Oekraïne. We richten ons vooral op kinderen, de armste gezinnen - groot of klein - vooral deze met gehandicapte kinderen, de zondagsschool en kinderwerking met evangelisatie. Ons doel: voorzien in de hoogstnodige en dagelijkse behoefte via verschillende projecten.