TVL Nieuws, 26 oktober 2018

In de Olmense Zoo zijn vier pasgeboren jachtluipaarden overleden. De welpjes zijn overleden een natuurlijke dood gestorven. Het eerste welpje dat problemen kreeg, was eentje waarbij de moeder aan het naveltje bleef likken. Katachtigen hebben een rasptong en dat is heel handig om vlees van beenderen te likken, maar niet om tere babyvelletjes mee schoon te maken. Dat schrijft de zoo op hun website. “We brachten het kleintje met spoed naar de dierenarts, want de buikwand was geperforeerd. Een spoedoperatie heeft ervoor gezorgd dat het jong nog enkele dagen geleefd heeft, maar de infectie was helaas te zwaar.” De andere drie welpen leken het goed te doen, tot de verzorgers opmerkten dat ze meer rondkropen dan normaal de bedoeling is. “Hoogstwaarschijnlijk omdat ze niet te weinig melk kregen”, klinkt het. “De jongen gaan dan op zoek naar voedsel, maar koelen sterk af omdat ze normaal gezien op een bolletje bij elkaar horen te liggen. We grepen in en stelden een groot probleem vast. Mama Lisa maakte inderdaad te weinig melk aan. De jongen waren te mager en hadden het te koud om in leven te blijven. Een ultieme poging om de welpjes te verwarmen en bij te voederen, had geen resultaat. De overgebleven jongen stierven kort daarna.” Een grote opdoffer voor de zoo. Ze keken er al 13 jaar naar uit om een nestje jachtluipaarden op te vangen.