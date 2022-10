TVL Nieuws, 26 oktober 2022

In Sint-Truiden is de zoektocht naar een nieuwe burgemeester niet ten einde. Dat blijkt uit een gesprek van onze redactie met kersvers waarnemend burgemeester Hilde Vautmans. De VLD-politica is niet van plan om meteen haar Europees mandaat aan de wilgen te hangen om fulltime burgemeester te worden. Maar ze geeft ook niet de indruk dat er snel een akkoord zal zijn over een nieuwe volwaardige burgemeester in de Trudostad. We gaan rustig verder onderdhandelen, zegt Vautmans. Allereerst moet de rust weerkeren en politici moeten stoppen met moddergooien naar elkaar. Een coalitiewissel is nog niet aan de orde. De onderhandelingen gaan verder binnen de meerderheid.