TVL Nieuws, 27 april 2023

- Maasmechelaar Luca Brecel zorgt voor een enorme stunt op het wereldkampioenschap snooker. Hij maakt een 10-6 achterstand goed en klopt zevenvoudig wereldkampioen Ronny O'Sullivan en plaatst zich voor de halve finales.- De politie en Child Focus zijn op zoek naar de 14-jarige Esra Zizi uit Hasselt. Ze is al meer dan een week vermist.- Vuurpotten moeten redding brengen voor de vele fruittelers in Zuid-Limburg nu de temperaturen 's nachts lichtjes onder nul dalen.- We zijn het grauwe kwakkelweer kotsbeu, maar is het wel zo uitzonderlijk voor de tijd van het jaar? In de kledingwinkels blijft de zomerkledij nog in de rekken hangen.- En het Sint-Trudo ziekenhuis opent een vernieuwde dialysezaal. Hierdoor kunnen fors meer nierpatiënten geholpen worden.