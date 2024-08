TVL Nieuws, 27 augustus 2024

De hotels en de logies in de omgeving van de Velodroom in Heusden-Zolder doen momenteel en de komende weken gouden zaken. Met het EK wielrennen in het verschiet zijn de plaatsen om te overnachten in de buurt van de Velodroom intussen beperkt. Bij B&B Alury in Bolderberg passeren de wielrenners tijdens de tijdritten voor de deur. Op dit ogenblik is de B&B volledig volzet door het EK badminton voor senioren, dat ook plaatsvindt in de Velodroom. In de B&B overnachten internationale gasten.