TVL Nieuws, 27 juni 2018

- De Lommelse SP.A-schepen Anick Berghmans is in verdenking gesteld voor bendevorming en diefstal met geweld voor haar aandeel in de plofkraken in Kinrooi, Lommel en Lummen. In haar tuin stond een zware Audi die mogelijk gebruikt is bij een plofkraak en voor haar deur zijn kogels teruggevonden.





- In Lommel wordt geschokt gereageerd op de feiten. Burgemeester Vanvelthoven zegt dat de schepen geschorst is, oppositiepartij N-VA eist haar ontslag. We gaan na wat de politieke impact is in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.





- De Romeinse keizer Julius Caesar heeft zijn grootste nederlaag ooit geleden op de Sint-Pietersberg in Riemst. Hij kwam terug om zich te wreken maar werd opnieuw verslagen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.





- En er zijn geen gezondheidsrisico's voor de militairen en de verf wordt niet meer gebruikt. Dat zegt minister van defensie Steven Vandeput in een reactie op de commotie die is ontstaan over het gebruik van kankerverwekkende verf in kazernes.