TVL Nieuws, 27 maart 2018

Het is zover. De eerste beelden van de ondertussen beroemde Vlaamse wolvin Naya zijn een feit. Naya werd afgelopen zaterdagochtend tussen vier en vijf in Eksel gefilmd door een wildcamera. Boswachter Eddy Ulenaers is in zijn nopjes met de beelden want Naya kon drie maanden lang uit het zich van alles en iedereen blijven.