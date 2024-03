TVL Nieuws, 27 maart 2024

In drie jaar tijd zijn er 309 sociale huurders in Limburg betrapt met een huis, flat of stuk grond in het buitenland. Daarmee is onze provincie koploper in Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele vandaag heeft bekendgemaakt. Sinds 2021 controleert de Vlaamse overheid strenger op fraude binnen de sociale woningmarkt. Wie sociaal huurt, mag namelijk geen onroerend goed bezitten. Over heel Vlaanderen werden er bijna 500 fraudeurs betrapt. In Limburg leidde dit al in 99 gevallen tot een beëindiging van het huurcontract.