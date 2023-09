TVL Nieuws, 27 september 2023

In de Daalstraat in Herderen bij Riemst is door een grondverzakking de muur van een garage gebarsten en afgebrokkeld. Twee weken geleden stortte in de woning ernaast ook al een muur in. Daar zijn momenteel bouwwerken aan de gang. Er wordt nog onderzocht of er een verband is. Boven op de garage staat een woning. De bewoner is uit voorzorg gevraagd om zijn huis tijdelijk te verlaten. Enkele kilometers verderop, in deelgemeente Zichen, is er ook een grondverzakking geweest in een kelder. De oorzaak daar is een waterlek.