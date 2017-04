TVL Nieuws, 28 april 2017

In Limburg gaan gemeente- en stadsdiensten nog altijd onkruid te lijf met pesticiden, ook al is dit verboden voor alle openbare diensten sinds 1 januari 2015. Ze deinzen er zelfs niet voor terug om dat te doen op speelpleintjes voor kinderen. Onze redactie kwam een geval op het spoor in Sint-Truiden. Een alerte buurtbewoner filmde het incident in Terbiest. Een werknemer van de jeugddienst ging zijn boekje te buiten. Burgemeester Veerle Heeren geeft de fout toe en ondernam onmiddellijk actie. Het pleintje is inmiddels afgegraven en het zand vervangen.