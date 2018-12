TVL Nieuws, 28 december 2018

- Er wordt in deze eindejaarsperiode veel minder vuurwerk gekocht in Limburg. In de helft van de Limburgse gemeenten is er een verbod of zijn er beperkingen op vuurwerk. Verkopers vinden dat de overheid de gevaren overdrijft. - De Beringse burgemeester Maurice Webers overweegt een verhuis naar Australië. Dat heeft hij gezegd in zijn afscheidsinterview in ons middagnieuws. - De economie in Limburg blijft het goed doen en dat is vooral te danken aan een record aantal startende ondernemingen - STVV sluit het jaar af met een gelijkspel in Oostende - En in Herk-de-Stad kunnen nu ook baby's naar de wellness. In plaats van te slapen of uit te rusten, worden ze er juist heel actief van.