TVL Nieuws, 28 februari 2018

- In Hamont-Achel werden tientallen graven beschadigd of zelfs volledig vernield. De politie is een onderzoek gestart. - Het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk gaat haar patiënten nu ook 's nachts onder de scanner laten komen. Er is geen andere optie om de lange wachtlijsten weg te werken volgens het ziekenhuis. - De Parkinsonmedicatie zorgde ervoor dat Renaud Hardy een seriemoordenaar werd. Een opmerkelijke uitspraak van topneuroloog Chris Van der Linden op het assisenproces in Tongeren vandaag. - En een belangrijk moment voor Herstappe. Want het kleinste dorp van Vlaanderen krijgt een nieuwe wijkagent. Die moet het criminaliteitscijfer op nul houden.