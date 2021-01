TVL Nieuws, 28 januari 2021

Eind vorig jaar kocht Natuurpunt, met de financiële hulp van de gemeente Tessenderlo, 17 hectare bos aan op de Baalberg in Tessenderlo. Door de coronapandemie werd het belang van kwaliteitsvolle natuur in de buurt nog maar eens duidelijk. Door de aankoop door Natuurpunt zal het bos voor eeuwig beschermd zijn en op een waardevolle manier beheerd worden. De Baalberg was jarenlang privé-eigendom, maar in het voorjaar van 2019 werd Natuurpunt Tessenderlo gecontacteerd door de eigenaars. Zij wilden het gebied verkopen maar het domein ook voor toekomstige generaties behouden als toegankelijk natuur- en wandelgebied. Iets wat Natuurpunt hen kon garanderen. In het najaar van 2020 werd de akte ondertekend. De aankoop was enkel mogelijk dankzij de financiële tussenkomst van de Gemeente Tessenderlo. Aankoop van 50.000 euro"De gemeente Tessenderlo investeert al jaren in het onderhoud en uitbreiden van onze natuurgebieden zoals Gerhagen, De Vallei van de drie beken en het gebied van De Merode", zegt Stefan Govaerts, schepen van Milieu en Bosbeheer. "De veiligste manier om die natuur voor ons en toekomstige generaties te behouden en te beschermen is ze aan te kopen en correct te beheren. Ik ben dan ook fier dat we als gemeente het budget, voorzien voor 5 jaar subsidie aan Natuurpunt, in één keer ter beschikking stelden voor deze aankoop (50.000€). Het is de bedoeling om dit gebied toegankelijk te maken via wandelpaden voor onze Looise inwoners, maar zeker en vast voor de vele buurtbewoners van Baalberg, die hierbij de zekerheid krijgen dat dit unieke bos bewaard zal blijven. Wij hopen in de toekomst onze samenwerking met Natuurpunt verder te kunnen uitbouwen om onze waardevolle natuur in Tessenderlo veilig te kunnen stellen voor toekomstige generaties." "Fauna en flora inventariseren"Paul Beert, voorzitter Natuurpunt Tessenderlo, vertelt wat de plannen zijn met het natuurgebied: "Het bos is nu al toegankelijk voor wandelaars en dat willen we zo houden. We gaan op termijn alle fauna en flora inventariseren en een beheerplan opstellen. Zo kunnen we van dit uniek gebied, echte topnatuur maken. Er liggen heel wat dode bomen die we ook gaan laten liggen. Die zijn heel waardevol voor de kleine planten en dieren. Daarnaast gaan we ook alle sluikstort en afval uit het bos verwijderen zodat de natuur weer alle kansen krijgt. De ligging van de Baalberg vormt een unieke gelegenheid om een natuurgebied van ‘boven op de berg’ tot ‘beneden in de vallei’ te beschermen. Het zorgt mee voor de aaneensluiting van belangrijke natuurkernen tussen Aarschot-Geel-Diest-Beringen." Specifieke kenmerkenDe Baalberg is een 17 hectare groot bosgebied, op de top van een ijzerzandsteenheuvel, gelegen tussen de dorpskernen van Tessenderlo en Klein Vorst. Het gebied is toegankelijk via een wandelpad en staat bekend om zijn hoge natuurrijkdom. Naast veteranenbomen zoals eiken, beuken en kastanjebomen is het ook de thuis voor bedreigde planten zoals donkersporig bosviooltje en de zeldzame boomklever en zwarte specht.Oproep voor vrijwilligersOm een natuurgebied van 17 hectare goed te beheren, heb je heel wat helpende handen nodig. Het vrijwilligersteam van Natuurpunt Tessenderlo kan wel wat extra hulp gebruiken. Wil je af en toe je handen eens uit de mouwen steken en mee helpen in de gezonde buitenlucht, dan kan je contact opnemen met Natuurpunt Tessenderlo via nptessenderlo@gmail.com.