TVL Nieuws, 28 november 2017

- Er is nog geen spoor van de dader van de moord op de 51-jarige Nederlandse zakenman Marcel Van Hout in Neerpelt. Het parket gaat trouwens niet noodzakelijk uit van een afrekening in het criminele milieu. - Het station van Hasselt wordt vanaf 2019 vernieuwd. In twee fases wordt er 17.5 miljoen euro geïnvesteerd. - Heel wat Limburgers trokken vandaag op koopjesjacht op Black Friday. Maar daar is niet iedereen tevreden mee. Dit maakt onze economie kapot bij zakenvrouw Grete Remen. - In Borgloon zitten brandweer en politie vanaf nu samen in een splinternieuw gebouw. - En de deelnemers van de Limburgse talentenwerdstrijd Limbomania zetten de laatste rechte lijn in richting finale op 2 december.