TVL Nieuws, 28 oktober 2024

In As blijft het schepencollege, onder leiding van burgemeester Tom Seurs, ongewijzigd. Waarom veranderen, als de kiezer het goed vindt? Seurs haalde met zijn partij Voluit! in As een monsterscore van 74,9 procent van de stemmen. Een absolute meerderheid en niemand in Limburg deed beter. Wat is het geheim van As? We vroegen het aan de burgemeester.