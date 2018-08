TVL Nieuws, 29 augustus 2018

- Op enkele minuten tijd kantelen twee vrachtwagens met een klapband op de E314 in Houthalen. Ze crashen allebei in de middenberm. De rijbaan is in beide richtingen versperd. Eén van de vrachtwagens sleurt tientallen meters een auto met inzittenden met zich mee. - In Lanaken geraakt een spoorlijn van 33 miljoen euro naar Maastricht compleet overwoekerd met onkruid. Op de openingsdag 7 jaar geleden reden er enkele treinen, daarna is de lijn nooit meer gebruikt. - Volgens juridische experten kan DNA voldoende zijn als bewijs om Jos Brech te veroordelen voor de dood van de 11-jarige Nicky Verstappen. Eén dag na zijn arrestatie in Spanje vraagt zijn advocaat de vrijlating. - CD&V plaatst veiligheid op de agenda van de gemeenteraadsverkiezingen. - En we blikken vooruit de op de wedstrijd Brondby - Racing Genk die donderdagavond live te volgen is op TV Limburg.