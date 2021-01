TVL Nieuws, 29 januari 2021

- In Diepenbeek is de politie op zoek naar een autodief na een ongeval met vluchtmisdrijf. Nog in Diepenbeek pakt de politie vier verdachten op na een steekpartij waarbij een 17-jarige gewond raakte.- Uit voorlopige testresultaten bij meer dan 1.200 leerlingen van twee middelbare scholen in Hasselt blijkt dat niet meer dan vier leerlingen positief testen op covid 19. Intussen worden ook alle leerlingen van de katholieke basisschool in Boxbergheide in Genk getest op corona. - In Sint-Truiden krijgt de 83-jarige Roger Sterckendries als eerste Limburger de tweede dosis van het vaccin tegen corona. We vragen aan Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke of de vaccinatiecampagne nog op schema zit. - Ondanks de coronacrisis blijft verpleegkundige het knelpuntberoep bij uitstek. En waarom zijn er geen kandidaten voor de vacatures van stratenmaker, schooldirecteur en kinderarts?- En het waardevol bos Baalberg in Tessenderlo wordt opengesteld voor wandelaars.