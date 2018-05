TVL Nieuws, 29 mei 2018

Een zwaar defect in een stroomcabine op de Corda Campus heeft tot een kleine ontploffing geleid. Er vielen geen gewonden, maar de brandweer heeft uit voorzorg wel een deel van de campus ontruimd. Door het defect, zitten enkele gebouwen op de campus zonder elektriciteit. Na de ontploffing werd de brandweer meteen verwittigd. Er brak geen brand uit, en niemand raakte gewond. Maar enkele tientallen mensen werden uit voorzorg wel geëvacueerd. De situatie is op dit moment weer onder controle. De brandweer kijkt het gebouw nog na, om het zo snel mogelijk weer vrij te geven. Foto: Juline Eerdekens. Door een zwaar defect in de elektriciteitscabine in Corda 7 is er momenteel een elektriciteitspanne in Corda4,5, 6 en 7. Storingen op het netwerk zijn mogelijk. Er is enkel materiële schade en er wordt hard gewerkt om alles snel weer up and running te hebben.— Corda Campus (@cordacampus) 29 mei 2018