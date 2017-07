TVL Nieuws, 3 juli 2017

In Herderen bij Riemst heeft een man gefilmd hoe een vrouw haar blauwe PMD-zak voor zijn deur dumpt. Met de vakantie gebeurt het wel vaker dat mensen hun vuilzakken in een straat achterlaten waar die dag de ophaling gebeurt. Maar dat is sluikstorten en dus strafbaar, zegt Limburg.net in een reactie. Omdat voor veel Limburgers de tweewekelijkse ophaling van het restafval niet frequent genoeg is, is de afvalintercommunale een proefproject gestart in Heusden-Zolder. Daar mag nu ook het restafval naar het containerpark.