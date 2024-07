TVL Nieuws, 3 juli 2024

Bij een brandmelding in het Sport Oase Zwembad in Beringen zijn zopas meer dan 100 mensen geëvacueerd. Ze moesten in allerijl in zwemkledij het gebouw verlaten omdat er rookontwikkeling was in de machinekamers. De zwemmers moesten een tijdje koukleumen in de openlucht, maar kwamen er met de schrik vanaf. Van een echte brand was uiteindelijk geen sprake.