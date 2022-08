TVL Nieuws, 30 augustus 2022

- Met de start van het nieuwe schooljaar in zicht zetten heel wat Limburgse gemeenten extra in op verkeersveiligheid. Dat blijkt nodig want het aantal ongevallen met fietsers is het afgelopen jaar met 25% gestegen in onze provincie.





- Om de energiecrisis aan te pakken lanceert Zuhal Demir een goedkope verbouwlening. De renteloze lening voor de laagste en middeninkomens moet mensen helpen om hun woning betaalbaar en energiezuinig te renoveren.





- Muziekodroom zit in zeer slechte papieren. Het personeel wordt ontslagen en het muziekcentrum gaat vanaf januari in sluimermodus.





- Om zeker te zijn dat deze beukenboom in Pelt niet op een huis zal vallen nemen boomspecialisten een speciale, akoestische scan.





- En in onze reeks over de stichting Vicky & Alexis zien we hoe reddingshonden getraind worden om slachtoffers tussen het puin te vinden.