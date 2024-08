TVL Nieuws, 30 augustus 2024

Tennis dan. Elise Mertens is vannacht uitgeschakeld met haar dubbelpartner Hsieh in de eerste ronde van de US Open. In 2019 won ze er het dubbeltoernooi nog. En ook Zizou Bergs heeft zich vannacht niet kunnen plaatsen voor de derde ronde op de US Open. De Italiaan Flavio Cobolli, het nummer 31 van de wereld, was te sterk in vier sets.