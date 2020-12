TVL Nieuws, 30 december 2020

"Vertrek niet op vakantie. Gebruik je verstand en blijf thuis." Dat zegt gouverneur Jos Lantmeeters in de marge van de nieuwe maatregelen die de regering oplegt aan terugkerende reizigers. Wie in een rode zone is geweest, moet twee coronatesten afleggen en verplicht in quarantaine. Er komen ook extra controles aan de grenzen, zeker ook aan de grensovergangen tussen Belgisch en Nederlands Limburg. In maart brachten toeristen het coronavirus ons land binnen via skigebieden in Oostenrijk en Italië. Limburg was toen lange tijd de zwaarst getroffen regio in België. Gouverneur Lantmeeters doet een beroep op de verantwoordelijkheidszin van de Limburgers om een herhaling van dat scenario te vermijden.