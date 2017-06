TVL Nieuws, 30 juni 2017

Bij de beschutte werkplaats Bewel in Hasselt gaan ze vanaf nu moderne modeaccessoires produceren. Daarvoor is het bedrijf in zee gegaan met een Waalse start up. De Waalse onderneming wil zo voet aan de grond krijgen in Vlaanderen. Voor Bewel is het een kans om hun klantenbestand verder uit te breiden. Met meer dan 20 klanten en 2000 medewerkers is Bewel trouwens de derde grootste werkgever van Limburg.