TVL Nieuws, 30 juni 2023

- De Hasseltse kapper Giovanni Jans wordt bedreigd door onbekenden na kritiek op het nieuwe mobiliteitsplan voor Runkst. We gaan uw ribben en botten breken, klinkt het in een brief. Giovanni is fel aangedaan door de feiten.





- Bilzenaar Hein Wijffels reed van Milaan tot in Genk voor zijn zoon met autisme en om geld in te zamelen voor het goede doel.





- In Lummen beschuldigt Natuurpunt 'Watering Schulensbroek' van sabotage omdat het weigert mee te werken aan het herstel van het veengebied in de Vallei van de Zwarte Beek.





- De stad Genk trekt de concessie met een privéfirma in en neemt het parkeerbeleid zelf in handen. Parkeren in het centrum blijft een prioriteit. In Hasselt bouwen ze het centrumparkeren net af, maar volgens het stadsbestuur schrikt dat de bezoekers totaal niet af.





- En vandaag vierden heel wat leerlingen het einde van het schooljaar. In het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder organiseerden ze een groot feest.