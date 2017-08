TVL Nieuws, 31 augustus 2017

*In Maasmechelen loopt een conflict met hangjongeren uit de hand. Een voorgevel en 2 auto's zijn bekogeld met eieren. Zo kan het niet verder, klagen de buurtbewoners. *Nog één dag en de grote vakantie is ten einde. Dit schooljaar gaan in Limburg 1000 leerlingen meer naar de klas. *Gaat Limburg op 10 oktober plat? Het ziet er naar uit dat er geen treinen zullen rijden en ook andere openbare diensten gaan staken. *Te veel mensen sterven door woningbranden. Genk wil dat elke woning een rookmelder krijgt. *En snookersensatie Luca Brecel was heel even in Limburg. Wij konden hem strikken voor een interview.