- Buurtbewoners in Bree betonen hun medeleven met het gezinsdrama in de Millenstraat. Een jonge moeder bracht daar haar zesjarig zoontje om het leven. Burgemeester Liesbeth Van der Auwera roept op tot sereniteit op Facebook. - De vrouw die in Genk een man redde uit een brandende auto is gevonden. We hebben een gesprek met haar - Limburgse hotels doen gouden zaken op Oudejaarsavond. De meeste hotels zijn volgeboekt. Dat blijkt uit een rondvraag van onze redactie. - De winkelcentra hebben al hun hoop gevestigd op de solden. In de laatste drie maanden van het jaar verkochten de winkels vijf procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. - En Zwembad Dommelslag in Overpelt pakt uit met een nieuw detectiesysteem voor drenkelingen. Het slaat alarm wanneer iemand onder water stil blijft liggen.